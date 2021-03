Pfizer og Biontech har siden utbruddet av coronaviruset vært i et vaksinekappløp mot blant annet Moderna, Johnson & Johnson og Astrazeneca. Pfizer og Biontech er en av de som har kommet lengst og har allerede sendt ut sine vaksiner til mange land. Det har vært bra for både samfunnet og konsernsjefens egen lommebok.

For to dager siden ble Johnson & Johnsons vaksine godkjent for bruk i Norge og EU, og selskapet har med det for fullt tatt opp kampen mot de andre.

Konsernsjef i Pfizer fikk en kompensasjon på 21,0 millioner dollar for 2020, mot en kompensasjon på 17,9 millioner dollar i 2019, ifølge Marketwatch. Det tilsvarer et lønnshopp på 17,3 prosent og en total lønn på 176,8 millioner kroner. Kompensasjonen kommer til tross for at aksjekursen har vært flat siden mars i fjor.

Johnson & Johnson-sjef Alex Gorsky fikk et lønnshopp på 16,6 prosent til 29,6 millioner dollar – tilsvarende 249,2 millioner kroner. Også aksjekursen til Johnson & Johnson har ikke hatt store svingninger siden utbruddet av coronaviruset.