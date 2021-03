Danske legemiddelmyndigheter har godkjent den kliniske studien «SBE-01», går det frem av en børsmelding fra SoftOx Solutions.

Fase 1-studien gjelder SBE, som er selskapets ledende sårpleieprodukt, designet for behandling av infiserte, kroniske sår. Oppstart vil skje straks en relevant etisk komité har gitt sin tillatelse.

– Denne godkjennelsen på mindre enn tre uker er eksepsjonelt rask, og viser kvaliteten i vår dokumentasjon, sier medisinsk direktør Glenn Gundersen i en kommentar.

Selskapet karakteriserer godkjennelsen som «en viktig milepæl», og at den er svært viktig for ytterligere utvikling av en effektiv behandlingsmetode for problematiske sår.

Problematiske, ikke-helende sår er ifølge meldingen et medisinsk behov som ikke ennå er møtt.