Dumpet alt, og lastet opp privat

Like etter Oslo Børs stengetid mandag kom det en ny flaggemelding fra Vistin Pharma. Øystein Stray Spetalens private investeringsselskap Tycoon Industrier har kjøpt 784.280 Vistin Pharma-aksjer for 23,60 kroner stykket.

Spetalen har dermed på nytt gått inn som privateier i farmasiselskapet, som han tidligere var største eier i tilbake i 2019, men foreløpig har han kjøpt en mer beskjeden aksjepost.

Vistin Pharma er produsent av metformin som er førstelinjemedisinen for behandling av type 2-diabetes, og brukes også til behandling av polycystisk ovariesyndrom.



Spetalen-selskap dumpet

Tidligere mandag kom det flaggemelding om at Spetalen-dominerte Saga Pure solgte hele eierposten på 2,3 millioner aksjer i Vistin Pharma, tilsvarende 5,2 prosent av farmasiselskapet.

Detaljer rundt handler foretatt i aksjen mandag, viste at aksjene ble solgt for 23,60 kroner pr. stykk og at Saga Pure innkasserte 53,9 millioner kroner for aksjeposten.

Flaggemeldingene i Vistin Pharma-aksjen ga ingen større utslag i kursen mandag, for børsraketten som det seneste året har hatt en formidabel oppgang på nærmere 400 prosent på Oslo Børs.

Brøymer lastet opp

Tidligere på mandagen kom det også en flaggemelding, hvor det ble kjent at største aksjonær og styreleder i Vistin Pharma, Øyvin Anders Brøymer, kjøpte seg videre opp i farmasiselskapet med drøye 3 prosent.

Gjennom sitt investeringsselskap Intertrade Shipping, kjøpte investoren 1,5 millioner Vistin-aksjer for 23,60 kroner stykket. Milliardæren bladde opp 35,4 millioner kroner for aksjene, og eier etter kjøpet nærmere 12,6 millioner aksjer i Vistin Pharma, tilsvarende 28,4 prosent av selskapet.

Øyvin A. Brøymer traff godt i helseaksjer i fjor, hvor Intertrade Shipping kunne notere et rekordår etter fulltreffere i både Medistim og Vistin Pharma. Solid avkastning har sendt investoren opp til en 147. plass på Kapitals liste over Norges 400 rikeste med en formue på 2,2 milliarder kroner.