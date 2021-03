Vaksineproblemer gir kjøpsmulighet

Det ser kanskje ikke så lyst ut for AstraZeneca, med stadig flere land setter legemiddelprodusentens vaksine på vent midt under en pandemi. Men for analytikerne i Jefferies ser det ut som en kjøpsmulighet, kommer det frem i en notat fra tirsdag.

Ifølge Jefferies er noe av det som setter vaksinen til AstraZeneca i et dårlig lys sammenlignet med konkurrentene sine, er at studien har en doseringsplan på fire uker, når andre data viser at vaksinen har bedre effekt når den andre dosen settes etter 12 uker.

– Det er viktig å vurdere den suboptimale doseringsplanen og også virkelige bevis fra Storbritannia hvor vaksinen har bidratt til å drastisk redusere tilfeller av alvorlig sykdom og sykehusinnleggelse fra covid-19, skriver meglerhuset i notatet.



Jefferies hever kursmålet sitt for det svensk-britiske legemiddelprodusenten til 61,05 dollar pr. aksje for de amerikanske aksjene, mens i Storbritannia heves aksjen fra 8250 pence til 8850 pence pr. aksje. Samtidig oppgraderes AstraZeneca fra hold til en kjøpsanbefaling.

En annen ting Jefferies påpeker er at når AstraZeneca får fullført oppkjøpet av Alexion Pharmaceuticals på 37 milliarder dollar, som er ventet å skje i tredje kvartal, vil fordelene ved avtalen bli mer verdsatt. Da oppkjøpet gir AstraZeneca tilgang til segmentet sjeldne sykdommer, kapasitet til å finansiere større forsknings- og utviklingsutgifter og forbedret kontantstrømgenerering.