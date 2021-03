WHO anbefaler fortsatt bruk av AstraZeneca-vaksine inntil videre

– Vår komité for vaksinesikkerhet vurderer grundig alle tilgjengelige data om sikkerhet. På det nåværende tidspunkt mener WHO at fordelene med AstraZenecas vaksine veier tyngre enn risikoen og anbefaler at vaksineringen fortsetter, heter det i en uttalelse fra FN-organet.

– Vaksinasjon mot covid-19 vil ikke redusere sykdom eller død som skyldes andre ting. Blodpropp er kjent for å opptre hyppig. Blodpropp i venene er den tredje vanligste hjerte- og karsykdommen i verden, sier WHO.

Organisasjonen lover å offentliggjøre konklusjonene så snart sikkerhetskomiteen er ferdig med sitt arbeid.

En rekke land, inkludert Norge, har satt bruken av vaksinen på vent etter at det er registrert flere tilfeller av blodpropp hos personer som har fått vaksinen.

EUs legemiddeltilsyn (EMA) kom tirsdag med samme anbefaling som WHO og sa at fordelen mer enn veier opp for risikoen knyttet til vaksinen. EMAs komité for legemiddelsikkerhet er ventet å være ferdig med en separat gjennomgang torsdag.

Rundt 17 millioner mennesker i EU og Storbritannia har fått minst én dose av vaksinen. Tidligere har AstraZeneca opplyst at de har fått rapporter om 37 tilfeller av blodpropper blant de vaksinerte.