Partner av Lifecare, Digital Diagnostics, er forsinket i testing og analysering av selskapets hurtigtest for virus, ifølge en børsmelding.

Årsaken er at det er få laboratorier tilgjengelig i Europa som følge av den høye forespørselen fra utviklingspartnere. Den gjenværende produktutviklingen avhenger av gjentatt tilgang til S3-høysikkerhetslaboratorier, går det frem.

Dette utsetter den endelige sertifiseringsprosessen for CE-merking, ifølge TDN Direkt.

– S3-laboratoriene er naturligvis overveldet med forespørsler. Vi er trygge på at Digids nye virusdeteksjon vil komme på markedet, selv om tiden til markedet har vist seg lenger enn tidligere antydet, sier administrerende direktør Joacim Holter i Lifecare.

Han understreker at den samlede utviklingen i Digid er god, og at selskapet er fornøyd med testresultatene så langt.

Mens selskapet venter på tilgang til laboratorier vil Digid optimalisere teknologien for å sikre en solid plattform for flere tester med kort ledetid for kommende regulatoriske godkjenninger og markedsåpninger.

Digid har løst store logistiske utfordringer knyttet til produksjon og det forventes at teknologien også vil bli brukt til andre diagnostiske tester, opplyses det.