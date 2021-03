Hyttekommune med forbud mot gjester på hytta i påsken

19. mars ble det innført en kraftige innskjerping i coronatiltakene og flere strenge tiltak i samtlige 51 kommuner i Viken.

Det ble blant annet sagt at man ikke bør ikke ta imot noen form for besøk på hytta, heller ikke utendørs.

Flere kommuner ønsket ikke strengere coronatiltak, og ifølge NTB var blant annet ordfører Solveig Vestenfor (Ap) i Ål kommune, tydelig på at det er vanskelig å forsvare så strenge smitteverntiltak i et område som Hallingdal, der det nesten ikke er smitte.

Enda strengere på Geilo

I Hol kommune, som blant annet også omfatter Geilo, kom de søndag med en enda strengere og tydeligere forskrift.

Man kan fremdeles dra til hytta (eid eller leid), annen fritidseiendom eller annet overnattingssted, men bare sammen med personer i egen husstand.

Det er imidlertid innført totalforbud mot å ta imot noen form for besøk på hytta/fritidsbolig/overnattingssted. Dette gjelder også sosial omgang utendørs.

– Hovedårsaken til at vi innfører ny forskrift er at vi vet at vi har besøkende fra mange deler av landet, og når alt er stengt ned er det stor risiko for smittespredning når folk møtes på hyttene, sier ordføreren til VG.