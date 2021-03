AstraZeneca publiserer nøkkeldata om vaksine

I en melding fra AstraZeneca tirsdag kommer det frem at legemiddelprodusenten vil gi ut nøkkeldata for sine forsøk i USA innen 48 timer. AstraZeneca velger å gjøre dette etter at det har kommet beskyldninger om at resultatene som selskapet offentliggjorde mandag var misvisende. Beskyldningene kom fra det det uavhengige overvåkingsorganet som førte tilsyn med studien, skriver Financial Times.

US National Institute of Allergy and Infectious Diseases gikk ut mandag og sa at de hadde blitt advart av forsøksdata- og sikkerhetsovervåkingsorganet om at de var «bekymret for informasjon som ble gitt ut av AstraZeneca på første data fra sin kliniske Covid-19-vaksineforsøkene».

79 prosent effektiv mot smitte

AstraZeneca svarer med at de publiserte resultatene var basert på en «forhåndsdefinert midlertidig analyse» av data frem til 17. februar. Legemiddelselskapet sier at de også har gjennomgått den foreløpige vurderingen av den primære analysen, og resultatene var i samsvar med den midlertidige analysen.

– Vi vil umiddelbart ta kontakt med det uavhengige overvåkingsorganet for å dele vår primære analyse med de mest oppdaterte effektdataene, heter det i en uttalelse fra vaksineprodusenten, som også legger til at de vil utstede resultater av den primære analysen innen 48 timer.

Ifølge Financial Times viste studien som det pekes på at AstraZeneca-vaksinen hadde en 79 prosents effektivitet mot å stoppe symptomatisk Covid-19, og var 100 prosent effektiv for å forhindre at folk ble alvorlig syke.

Det ble heller ikke oppdaget noen problemer knyttet opp mot blodpropp, som har vært det man har vært bekymret for her i landet.