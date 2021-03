Solberg: – Åpen for å kjøpe inn russisk vaksine

– Vi er åpne for å kjøpe inn den russiske vaksinen hvis den er tilgjengelig, hvis vi har tillit til den, og vi kan gjøre et felles innkjøp med EU. Men jeg vil altså ikke kjøpe vaksiner som ikke er godkjent, sa statsministeren under onsdagens muntlige spørretime i Stortinget.

Hun minnet også om at Sputnik-vaksinen ikke vil være en løsning på Norges umiddelbare problemer med forsyning av vaksiner mot koronaviruset.

– Russerne har antydet at det vil være tilgjengelige Sputnik-vaksiner til andre land i slutten av andre kvartal. Det er et tidspunkt hvor vi vil ha stor tilførsel av andre vaksiner hvis alt går etter planen, sa Solberg.

Hun sa også at Norge har vaksinert en større andel av sin befolkning enn Russland.