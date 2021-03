– Vi har lyktes på grunn av kapitalisme og grådighet

I et lukket Zoom-møte med flere britiske politikere røpet Boris Johnson grunnen til hvorfor øystaten har lykkes med vaksineringen, og berømmet samtidig farmasøytiske selskapet for å ha utviklet og produsert vaksiner på rekordtid, melder Reuters.

«Årsaken til at vi har lyktes med vaksineringen er kapitalisme og grådighet», skal Johnson ha uttalt under møtet.

Kommentarene ble rapportert av avisen The Sun fra møtet som ble avholdt for å samle støtte for å lette virusrestriksjoner, og for å diskutere EUs vurdering om et forbud mot vaksineeksport til Storbritannia.

The Sun rapporterer også at han senere angret på utspillet og at han ba politikerne i møtet gjentatte ganger om å «glemme at jeg sa det». Statsministerens kontor i Downing Street avviste en umiddelbar kommentar da de ble kontaktet av Reuters.

Storbritannia er i toppen av landene som har vaksinert flest og mer enn 28 millioner briter har fått sin første vaksinedose, ifølge data fra Our World In Data.