EU beskylder AstraZeneca for å ha lovet for mye

Europaparlamentets Philippe Lambert fra Greens/European Free Alliance, kritiserer AstraZeneca Plc for at selskapet tilsynelatende har holdt sine løfter overfor andre kunder, men ikke overfor EU.

Han sier også at legemiddelselskapet konsekvent har lovet mer enn det kan holde og at det har behandlet kunder forskjellig. Lambert beskylder AstraZeneca for å ha holdt sine leveranseløfter til Storbritannia, og at det har gått utover leveringene til EU.

AstraZeneca sier til sitt forsvar at det gjør alt de kan og at slike glipp kan skje.