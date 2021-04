Tech-patent sendte biotekaksje videre opp

Torsdag fikk Lifecare en gladmelding fra det europeiske patentkontoret om at det går mot en godkjenning av selskapets oppdaterte glukosesensorsystem, ifølge en børsmelding.

Det bergensbaserte helseteknologiselskapet utvikler en miniatyrsensor for korrekt og kontinuerlig overvåking av blodsukker hos personer med diabetes.

– Dette patentet vil styrke vår posisjon for korrekt og vedvarende overvåkning av blodsukker hos mennesker med diabetes, gjennom utviklingen av en miniatyrsensor, sier toppsjef Joacim Holter i Lifecare.

Lifecare forventer at patentet, som vil gi beskyttelse frem til 2038, innvilges i løpet av de nærmeste månedene. Glykosesensoren kan få 10 til 15 prosent av verdens befolkning som potensielle kunder.

Sendte aksjen opp

Lifecare-aksjen skilte seg ut torsdag med en solid opptur på en ellers rød Oslo Børs.

Nyheten sendte først aksjen opp bratte 20 prosent. Utover dagen korrigerte imidlertid oppgangen noe, og ved 14-tiden lå aksjen an til en oppgang på 10 prosent og ble handlet for 5,25 kroner.

Med kursoppgangen torsdag er Lifecare-aksjen opp drøye 20 prosent på Oslo Børs så langt i år, og 110 prosent på ett år.

Det var i oktober i fjor at interessen for Lifecare for alvor skjøt fart og sendte aksjekursen opp, etter at selskapets sensorteknologi ble sentral i et forskningsprosjekt som mottok 43 millioner kroner i EU-støtte.

MULIG GJENNOMBRUDD: Konsernsjef Joacim Holter (f.v.), driftsdirektør Rune Frisvold og tidligere styreleder Christian Saure under noteringen på Oslo Børs. Foto: NTB

– Mer nøyaktige målinger

Det oppdaterte sensorsystemet er basert på selskapets kjerneteknologi Sencell.

– Patentet dekker vår Sencell-teknologi i sensoren på størrelse med et riskorn, og vil bli brukt i nylig godkjente pilotstudier på mennesker.



Holter hevder eksisterende, kontinuerlig glukosemålingsteknologi er upraktisk, komplisert, kostbart og har begrenset levetid.

– Sensordesignet beskrevet i vårt nye patent har til hensikt å øke nøyaktigheten av glukosemålinger under huden, forbedre signalsvingningene, og forbedre sensorens levetid og robusthet mot miljøendringer.

Selskapets patenterte teknologi brukes også som en sentral komponent i en hurtigtest for covid-19, og som en måleenhet for avlesing av forskjellige biomarkører.