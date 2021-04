Legemiddelverket: 479 meldinger om alvorlige bivirkninger

I alt 4.185 meldinger om bivirkninger klassifiseres som lite alvorlige.

Folkehelseinstituttet har satt vaksinering med vaksinen til AstraZeneca på pause etter tilfeller av blodpropp, blødninger og et lavt antall blodplater hos folk som hadde fått vaksinen.

I Norge er det per 23. mars meldt om tre slike dødsfall. Det er også meldt om to tilfeller som ikke har endt med dødsfall. Legemiddelverket mener at det er sannsynlig sammenheng med vaksinen, men legger til at det trengs mer forskning for å avklare hva som utløser tilstanden.

Det er også meldt om to dødsfall etter hjerneblødning uten blodpropp og ett dødsfall i forbindelse med forverring av tidligere sykdom etter vaksinering mot covid-19.