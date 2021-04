Intertrade Shipping AS har solgt 715.000 aksjer i Medistim for 252 kroner stykket, tilsvarende litt over 180 millioner kroner.

Som følge av salget reduserer Intertrade Shipping sin eierandel i Medistim fra 10,9 prosent til 7 prosent. Etter denne transaksjonen har Intertrade Shipping en beholdning på nærmere 1,29 millioner aksjer i Medistim.

Intertrade Shipping AS er eid av familien Brøymer. Øyvin A. Brøymer, som Kapital har rangert som Norges 147 rikeste mann, er styreleder i Medistim.