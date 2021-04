SoftOx Solutions melder om forsinkelser i forbindelse med søknad til den svenske Kemikalieinspektionen.

Det vil føre til en forsinkelse på opptil seks måneder før SoftOx kan komme seg ut i det europeiske markedet.

Aksjen stupte 16,8 prosent på Oslo Børs like etter meldingen før det ble innført automatisk børspause i aksjen rundt kl. 14.40. Handelen ble gjenopptatt om lag et kvarter senere og aksjen endte ned 10,4 prosent på børs mandag.

Tilbake i desember meldte biotekselskapet at det hadde fått en betinget godkjennelse på sine desinfeksjonsprodukter i EU. Nå har altså Kemikalieinspektionen gått tilbake på sin opprinnelige godkjennelse og ber om mer testdata fra SoftOx.

Avgjørelsen får ingen effekt på salg i Norge, Sverige og Danmark, ifølge børsmeldingen.

– Basert på informasjonen vi fikk i desember var vi sikre på at dataen var tilstrekkelig for å godkjenne produktene. Vi er overrasket over avgjørelsen, sier Geir Almås, adm. direktør i SoftOx Solutions, i børsmeldingen.

Svenske Kemikalieinspektionen mener dataene inneholder urenheter. SoftOx skriver på sin side i børsmeldingen at det stiller seg «fundamentalt og vitenskapelig uenige i avgjørelsen».

Det var tredjepart Sintef som har stått for leveringen av testdataene, og den gang ble det konkludert med at urenhetene ikke påvirket SoftOx-produktene.

SoftOx har også utført ekstra tester for å bekrefte konklusjonen som da ble truffet. Testene er ventet å være ferdige i november 2021.

Selskapet varsler at det vil anke saken i Sverige og sørge for visibilitet i undersøkelsene.

– SoftOx er sikre på at når den forespurte dokumentasjonene foreligger, vil søknaden bli behørig anerkjent, sier Almås i børsmeldingen.