– En større gjenåpning er i sikte

Etter en brief med sitt coronavirus-team, lovet USAs president Joe Biden mandag at 90 prosent av amerikanske innbyggere vil bo maksimalt åtte kilometer unna et vaksinasjonssted innen 19. april.

Og innen 1. mai skal 100 prosent av amerikanere bo innenfor en slik radius.

– Vi kommer til å sende mer hjelp til delstater for å fremme åpning av flere vaksinasjonssteder, flere vaksiner, flere vaksinatører – alt designet for å få fart på vårt kritiske arbeid, sa Biden ifølge The Guardian på en pressekonferanse i Det hvite hus.

– Men vi er fortsatt i krig med dette dødelige viruset. Vi styrker forsvaret, men krigen er langt fra vunnet, advarte han samtidig.

– Flokkimmunitet innen rekkevidde

USA har i løpet av de siste fire dagene nådd tre millioner såkalte administrerte vaksinedoser i snitt pr. dag, og forventningen er at dette tallet stiger ytterligere gjennom april.

«Med et fallende antall aktive smittetilfeller i USA og Storbritannia er en større gjenåpning i sikte», skriver Nordea-trioen Mathias Thaysen Henriksen, Jesper Rasmussen og Andreas Steno Larsen i en oppdatering tirsdag. Sistnevnte er global sjefstrateg for renter/valuta.

NORDEA-STRATEG: Andreas Steno Larsen. Foto: Nordea

«Med over 28 prosent som har fått den første dosen og 9 prosent av befolkningen som enten har eller har hatt viruset, er flokkimmunitet innenfor rekkevidde for USA, og landet vil trolig nå Israel-nivåer raskere enn ventet», heter det videre.

Nordeas konklusjoner fra Israel er at 35-37 prosent av befolkningen må være vaksinert (ha fått minst én dose) før en gjenåpning av økonomier og lettelser i restriksjonene kan starte, og både Storbritannia og USA har passert dette nivået.

KRITISK NIVÅ: Nordeas analyser viser at 35-37 prosent av befolkningen må være vaksinert før økonomien kan gjenåpnes. Foto: Nordea/Macrobond

Norge har fått opp farten

Ifølge Nordeas coronabarometer viser Danmark vei på det europeiske kontinentet, etter å ha vaksinert 17-18 prosent av befolkningen. Norge, Østerrike og Finland ligger ett prosentpoeng bak, mens en rekke land ligger på eller oppunder 15 prosent.

Mange klager seg over farten i den norske vaksineringen, men ifølge Nordea er den økende.

Pr. 28. mars nådde Norge nesten 300 daglige vaksineringer pr. 100.000 innbyggere i snitt de siste syv dagene, og takten ble dermed nesten doblet sammenlignet med de foregående syv dagene.