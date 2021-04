BerGenBio stanser rekruttering til Covid-19-behandling

BerGenBio har tidligere samarbeidet med University of Southampton på testplattformen ACCORD for å undersøke hvordan legemiddelkandidaten deres, bemcentinib, har fungert som behandling på pasienter med COVID-19.

Tirsdag skriver selskapet i en børsmelding at rekrutteringen av pasienter til bemcentinib-delen av ACCORD har blitt stanset etter en undersøkelse av Scientific Advisoty Committee. Selskapet understreker at det ikke har blitt oppdaget fare for sikkerheten som følge av legemiddelet.

Dataene fra testingen vil, sammen med data fra undersøkelser i Sør-Afrika og India, nå bli videre analysert for å undersøke effekten av behandlingen på pasientene.