Vaksineforsker sier varmere vær kan bidra til redusert smitte

– Vi har jo så langt kun sett én sesong med viruset, så det er mange usikre momenter her. Men det er grunn til å tro at også dette coronaviruset vil variere noe etter sesongene, sier vaksineforsker Gunnveig Grødeland ved Universitetet i Oslo (UiO) til Aftenposten.

I mange varme land har smitten likevel vært høy til tross for klimaet. Grødeland understreker at dette illustrerer at det ikke kun er klima som spiller inn i smittespredning. Avstand og befolkningstetthet er også en sentral faktor, ifølge Grødeland.

Men hun peker på at varmt vær reduserer tiden viruset kan overleve på ulike flater.

– Temperatur og varmere vær alene stopper ikke et virus. Det varmere været utover våren vil hjelpe til. Men vi må nok gjøre jobben selv med ulike tiltak, avstand og håndhygiene, sier hun.

