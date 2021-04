FHI vil vurdere å vaksinere yngre før eldre

– Ja, det kan være aktuelt å vurdere om yngre bør vaksineres før eldre, slik at rekkefølgen blir endret. Men dette er først aktuelt etter at de over 45 er vaksinert, sier smitteverndirektør Geir Bukholm til VG.

Grunnen er at RNA-vaksinene Pfizer og Moderna er vist å være 90 prosent effektive mot koronasmitte i en studie som ble publisert mandag. Dermed kan ikke vaksinerte smitte videre, og dermed kan det bli aktuelt å vaksinere aldersgruppene som sprer mest smitte.

Dette vil imidlertid altså kun bli aktuelt når de over 45 og de i risikogruppene med størst risiko for veldig alvorlig sykdom er vaksinert.

