Coronadatter konkurstruet – stuper på børsen

Ledelsen i Digital Diagnostics (Digid) har levert inn konkursbegjæring til en domstol i Mainz, går det frem av en børsmelding fra Lifecare sendt ut søndag.

Konkursbegjæringen ble levert uten forvarsel eller samtaler med Digids «supervisory board».

Lifecare eier 25 prosent av Digid, men understreker at en joint venture-avtale beskytter deres interesser, inkludert IP-rettigheter, i tilfelle konkurs.

Sjefen ser mulighet

Digid skal ligge langt fremme i produksjonen av hurtigtester for coronavirus, men 19. mars ble det kjent at selskapet opplevde forsinkelser. Lifecare-sjef Joacim Holter understreket likevel at den samlede utviklingen i Digid var god, og at han var fornøyd med testresultatene frem til da.

– Alt i alt har vi dratt stor nytte av avtalen med Digid. Vi hadde helt klart foretrukket å unngå denne nye utviklingen. Vi ser imidlertid en potensiell restrukturering som en mulighet til å få bedre kontroll, og å styre samarbeidet i en enda mer gunstig retning for oss, sier Holter ifølge søndagens melding. Han er også styremedlem i Digid.

Priset til 8 milliarder

Så sent som i oktober i fjor ble Digid priset til 868 millioner dollar, etter at den største eieren, sveitsiske Human Data, byttet bort en eierpost på 25 prosent til Nasdaq OTC Foreign-noterte Bionovate Techologies.

Lifecare-posten var dermed priset til 217 millioner dollar, som den gang tilsvarte 2 milliarder kroner.

Fokus på blodsukker

Hovedfokuset for det Bergen-baserte helseteknologiselskapet ligger likevel på utvikling av en miniatyrsensor for korrekt og kontinuerlig overvåkning av blodsukker hos personer med diabetes. 24. mars ble det kjent at Lifecare ligger an til å få europeisk patent for sensoren.

Markedet reagerer med å sende Lifecare kraftig ned i tirsdagens handel på Euronext Growth. Aksjen var nede i 3,40 kroner på det laveste (ned over 30 prosent), men har hentet seg litt inn og står nå i 3,75 kroner.

På denne kursen er Lifecare priset til drøye 300 millioner kroner.