– USA ruller ut tungskytset i coronakrigen

USAs president Joe Biden lovet mandag i forrige uke at 90 prosent av amerikanske innbyggere vil bo maksimalt åtte kilometer unna et coronavaksinasjonssted innen 19. april.

Og innen 1. mai skal 100 prosent av amerikanere bo innenfor en slik radius.

Antigentester til hjemmebruk

Amerikanske myndigheters aktive krigføring mot viruset fortsatte utover i påskeuken. Onsdag ga FDA (Food & Drug Administration) sin godkjennelse av flere reseptfrie tester over disk, ved bruk i serie-screening.

Samme dag lanserte Centers for Disease Control & Prevention og National Institutes of Health et initiativ som vil tilby antigentester til hjemmebruk for alle innbyggerne i fylkene Pitt i North Carolina og Hamilton i Tennessee.

Tanken er å finne ut om hyppig og utbredt bruk av raske coronatester kan bremse spredningen av viruset. Under det nevnte initiativet vil 160.000 personer kunne teste seg tre ganger ukentlig i en måned.

– USA ruller ut tungskytset

De stadig nye initiativene imponerer Nordea Markets, går det frem av et notat ført i pennen av blant andre rente- og valutastrateg Andreas Steno Larsen.

«USA fortsetter å rulle ut tungskytset i krigen mot viruset. (...) Antigentester til hjemmebruk er en spennende nyvinning som vil gjøre testing billigere og mindre tungvint for innbyggerne når det kommer til transport», heter det i notatet.

Samtidig påpeker Nordea-gjengen at Australia er et av de første landene som rammes av at EU sent i mars stanset vaksineeksporten. Landet mangler nå 3,1 millioner AstraZeneca-doser.

«Dette er en stor smell for Australias vaksinekampanje. Ydmykelsen av AstraZeneca kan også spre seg på hjemmebane, ettersom britiske helsemyndigheter ryktes å vurdere et midlertidig forbud mot bruk av vaksinen på den yngre befolkningen», skriver meglerhuset videre.

Norge øker farten ytterligere

Nordeas coronabarometer viser at Storbritannia, som akselerer gjenåpningen denne uken, nå har vaksinert 53-54 prosent av befolkningen (minst én dose), mens USA også er på full fart mot 50 prosent.

Nærmest på det europeiske kontinentet viser fortsatt Danmark vei, etter å ha vaksinert nesten 20 prosent av befolkningen. Norge, Østerrike og Finland ligger på 17-18 prosent.

Mange klager seg over farten i den norske vaksineringen, men ifølge Nordea fortsetter denne å øke etter at den doblet seg i forrige.

Pr. 4. april passerte Norge 350 daglige vaksineringer pr. 100.000 innbyggere i snitt de siste syv dagene, noe som var opp fra rundt 280 i de foregående syv dagene.

Dette er imidlertid langt bak USA, som er oppe i 950 daglige vaksineringer pr. 100.000 de siste syv dagene – noe som var opp fra rundt 840 i de syv foregående dagene.