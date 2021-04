Will.i.am med high tech-ansiktsmasker

Rapperen og en av grunnleggerne til Black Eyed Peas, Will.i.am, kunngjorde tirsdag at han skal samarbeide med teknologi- og produksjonsselskapet Honeywell for å lage to versjoner av en høyteknologisk ansiktsmaske kalt Xupermask.

Ifølge Will.i.am er Xupermask en ansiktsmaske som kombinerer beskyttelse, design og brukervennlighet til ett produkt, skriver CNBC.

ENTREPRENØR: Will.i.am. Foto: Bloomberg

Must-wear

– Da pandemien brøt ut, ble det raskt klart at masker skulle være et nytt must-wear-element, som sko eller en jakke når det er kaldt ute, sier musikeren og legger til det var flere som begynte å designe sine egne ansiktsmasker, fremfor å se «medisinsk» ut.

– Fra et funksjonssynspunkt har masker problemer. Brillene dine dogger til. Maskene blir varme og tette. Å snakke i telefonen er utydelig. Øreproppene løsnes eller floker seg, sier Black Eyed Peas-grunnleggeren i en Q&A på Honeywells nettsider.

Ansiktsmaskene kommer ut for salg i USA på onsdag, og Will.i.am tror at maskene vil bli like verdifulle for forbrukerne, som et par Air Jordan-sko er for sneakerheads.

Koster 2.500 kroner

– Masken bør ha samme type oppmerksomhet på detaljer, kjærlighet og omsorg (som sko), hvor du ikke ofrer estetikk for å holde deg selv og andre trygge, sier han.

Xupermasken skal gjør det lett å puste gjennom et belegg, og skal benytte seg av et unikt filterdesign fra Honeywell.

Ansiktsmasken skal selges for 299 dollar, rundt 2.500 kroner, og Will.i.am mener verdien ligger funksjonaliteten og designen til til beskyttelsesteknologien. Masken har innebygde funksjoner som LED-lys, 3-trinns vifter og støydempende hodetelefoner, skriver CNBC.