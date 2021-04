Storbritannia stanser AstraZeneca-vaksinering av personer under 30 år

Legemiddeltilsynet MHRA understreker at AstraZeneca-vaksinen, som er utviklet i samarbeid med Oxford-universitetet, har store fordeler.

I Storbritannia var det fram til 31. mars satt over 20 millioner doser av AstraZeneca-vaksinen. Av dem er det rapportert om 79 tilfeller av sjeldne blodpropper, hvorav 19 dødsfall, opplyser MHRA-leder June Raine onsdag.

Som følge av en mulig forbindelse til den sjeldne tilstanden med blodpropp kombinert med lavt antall blodplater, vil personer mellom 18 og 30 år i stedet få coronavaksine fra Biontech-Pfizer eller Moderna.

For øvrig veier fordelene ved AstraZeneca-vaksinen fortsatt opp for risikoen for det store flertallet», understreker Raine.

Beslutningen ble kunngjort like etter at EUs legemiddeltilsyn EMA bekreftet at de har funnet en mulig forbindelse mellom AstraZeneca-vaksinen og den sjeldne blodpropp-tilstanden.

EMA endrer imidlertid ikke sin anbefaling om å bruke vaksinen på personer over 18 år og sier det er snakk om en svært sjelden bivirkning.