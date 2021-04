Navamedic skal lindre stress – inngår lang avtale

Navamedic har inngått en eksklusiv langsiktig avtale med Novozymes for distribusjon av PrecisionBiotics Zenflore i de nordiske landene, går det frem av en børsmelding.

– Zenflore styrker vår posisjon innen forbrukerhelse, der vi ser et stort potensial for utvikling av produkter og kategorier – som stress og mental helse i dette tilfellet. Avtalen går over åtte år, med automatisk fornyelse, sier toppsjef Kathrine Gamborg Andreassen i en kommentar.

PrecisionBiotics Group har i over 20 år utviklet produkter basert på levende bakteriekulturer i samarbeid med APC Microbiome Institute på universitetet i Cork, Irland. Noen av produktene har blitt kommersialisert og klinisk godkjent i Europa og USA.

PrecisionBiotics Group ble kjøpt opp av danske NovoZymes i 2020.