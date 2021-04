Krever svar fra regjeringen om vaksinefordeling

– Som byrådsleder i Oslo er jeg opptatt av å vite hva svaret fra regjeringen er på denne rapporten, sier Johansen til NTB.

Han viser til den siste rapporten fra Holden-utvalget som ble publisert onsdag.

Utvalget går inn for en langt større skjevfordeling av vaksiner enn i dag og mer målretting mot områder med vedvarende smitte. Det vil gi både færre syke og døde og senke tiltaksbyrden i landet sett under ett, mener det samfunnsøkonomiske ekspertutvalget.

Én ukeleveranse

– Det man snakker om med en ytterligere skjevfordeling, er gjerne at en ukeleveranse går til de mest utsatte områdene. Det betyr én ukes utsettelse for de andre. Jeg vil at regjeringen vurderer dette, sier byrådslederen, som er spent på responsen.

– Det er alltid diskusjon rundt knapphetsgoder, som jo vaksiner er. Så jeg skjønner at det er vanskelig. Men nå slår utvalget fast at det å gjøre dette grepet vil være den mest effektive måten å slå ned pandemien i Norge og Oslo på, påpeker han.

Byrådslederen har lenge bedt om flere vaksiner til Oslo, som har levd med svært strenge tiltak siden november i fjor.

Mål: Åpne samtidig

– Tiltaksbyrden har vært ekstremt ulikt fordelt. Det er sannheten. Folk i Oslo har hatt de strengeste tiltakene over lengst tid, uten tvil og uten sammenligning, sier Johansen, som peker på at uten større skjevfordeling kan store deler av landet kunne åpne tidligere enn Oslo.

– Målet må være at hele landet kan åpne samtidig, slår han fast.

Både FHI og statsminister Erna Solberg (H) sa onsdag at Holden-utvalgets konklusjoner vil bli vurdert.

Andre strategier

Til nå er det gruppene med størst risiko for død og sykdom som er blitt prioritert i vaksinekøen.

– Når vi kommer lenger ned i vaksinenivåene, er det andre strategier som kan være vel så viktige, for da har vi sikret de mest sårbare gruppene med vaksine, sa Solberg.(©NTB)