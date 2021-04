Overtegning for kreftselskap

NANO

Styret i Nordic Nanovector besluttet i slutten av mars å gjennomføre en reparasjonsemisjon med hensyn til de aksjonærene som ikke fikk aksjer i selskapets emisjon måneden før.

I reparasjonsemisjonen skulle opptil 2.699.280 nye aksjer utstedes, til kurs 22,75 kroner. Det ville potensielt gi et bruttoproveny på 61,4 millioner kroner.

Nå opplyser selskapet at tegningsperioden i reparasjonsemisjonen er avsluttet, og at selskapet mottok tegninger for totalt cirka 4,4 millioner aksjer.

ABG Sundal Collier, Carnegie og DNB Markets er tilretteleggere i reparasjonsemisjonen.