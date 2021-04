Jessica Alba-selskap vil på børs

Jessica Albas The Honest Company søkte på fredag om børsnotering på Nasdaq. Det viser papirer fra det amerikanske finanstilsynet, SEC.

Selskapet, som holder på innen helse og velvære, ble grunnlagt i 2012 av blant annet Hollywood-skuespillerinnen, og Alba står i papirene oppført som kreativ direktør og styreleder. Alba og ektemannen Cash Garner Warren eier 6,7 prosent av selskapet gjennom Warren Trust, skriver Glossy.

Skal utnytte Jessica Alba

Det Los Angeles-baserte selskapet selger bleier, fuktighetskrem, shampoo og andre produkter via hjemmesiden sin og over 32.000 andre handelsnettsteder – blant annet hos Amazon og Boots.

I søknaden til opptak skriver selskapet at inntektene steg med 28 prosent – til 300 millioner dollar – i 2020. Selskapet fikk likevel et tap på 14,4 millioner dollar i fjor. Gjennom børsnoteringen ønsker The Honest Company å hente 100 millioner dollar, selv om dette beløpet kan endres.

I prospektet skisseres også selskapets vekstrategi etter børsintroduksjon, som inkluderer å øke kundeengasjementet og utvide den internasjonale distribusjonen. Pr. dags dato utgjør internasjonale salg kun 2 prosent av det totale salget. Selskapets plan er å «akselerere vår vekst utenfor USA ved å utnytte det ærlige merkevaren og den globale rekkevidden til Jessica Alba» som har rundt 39 millioner følgere på tvers av sosiale medier.

Verdsatt til 17 mrd.

Dette er ikke første gang The Honest Company vurderer børsnotering. Ifølge Glossy gikk det rykter om en mulig børsnotering av selskapet i 2016, og da ble selskapet verdsatt til 1,7 milliarder dollar. Imidlertid har en rekke offentlige tilbakeslag, tilbakekallinger av produkter og søksmål mot produkter og ingredienser fått selskapets verdsettelse til å falle og stagnere veksten.

Bloomberg meldte i januar om at selskapet hadde fått en verdsettelse til nærmere 2 milliarder dollar – drøye 17 milliarder kroner.

Morgan Stanley, JPMorgan Chase og Jefferies er rådgivere for selskapet, som forventes å kunne bli handlet for under symbolet HNST.