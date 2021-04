Gladmelding utløste coronarally

Johnson & Johnson satte en støkk i en hel verden tirsdag da selskapet opplyste om at det vil utsette leveranser av sin corovaksine grunnet tilfeller av blodpropp etter vaksinering. Tidligere hadde det amerikanske mat- og legemiddeltilsynet (FDA) varslet pause i sin bruk av vaksinen.

Johnson & Johnson ble straffet med et kursfall på 1,3 prosent på Wall Street.

Moderna: 90 prosent effektiv

Bedre gikk det med Moderna, en annen coronavaksineleverandør. Aksjen spratt opp 7,4 prosent etter meldingen om at deres vaksine er mer enn 90 prosent effektiv i sin beskyttelse mot corona og mer enn 95 prosent effektiv mot alvorlig sykdom opptil seks måneder etter den andre dosen.

Oppdateringen bringer ifølge CNBC Moderna et skritt nærmere en søknad om full godkjennelse av vaksinen i USA. En full godkjennelse krever en strengere gjennomgang for å vise at vaksinen er trygg og effektiv for sin tiltenkte bruk.

Med en full godkjennelse kan Moderna begynne å markedsføre vaksinen direkte til forbrukere og selge dem til enkeltpersoner og private selskaper i USA.

Evaluerte over 900 tilfeller

Selskapet viste til oppdaterte data fra sin fase 3-studie. Dataene omfattet coronatilfeller til og med 9. april, og evaluerte over 900 tilfeller, hvorav mer enn 100 alvorlige. Vaksinen er for tiden FDA-godkjent for bruk i nødstilfeller (emergency use authorization – EUA) for personer fra 18 år og oppover. En EUA kan tilbakekalles når som helst.

For å få sin EUA leverte Moderna bare to måneders oppfølgingsdata. For en full godkjennelse kreves ifølge CNBC vanligvis seks måneder med slike data.

Vaksineprodusentene Novavax og BioNTech utmerket seg også positivt på Wall Street tirsdag, med oppganger på henholdsvis 10,8 og 6,7 prosent.