IMF: Målrettede tiltak kan få Europas økonomi tilbake på samme spor som før pandemien

Etter en bratt coronanedtur anslår Det internasjonale pengefondet (IMF) at Europas økonomi vil være tilbake på samme nivå som før koronaen i løpet av 2022. Industrien er der allerede, mens nedgangen ikke er over ennå i tjenesteytende sektor, skriver fondet i en kommentar til sine prognoser for Europa.

Det vil likevel være et etterslep sammenlignet med prognosene fra før coronakrisen, men dette kan tas igjen med målrettede politiske tiltak og støtteordninger, skriver IMFs Europa-sjef Alfred Kammer.

Vaksiner første prioritet

Han påpeker at gjenreisningen så langt er ujevn og noe haltende og sier det gjenspeiler at det dukker opp nye smittebølger og -utbrudd, samtidig som vaksinasjonstakten også er ujevn. Likevel mener IMF at slutten på pandemien er i sikte.

Nye virusvarianter og forsinkelser i vaksineutrullingen trekkes fram som faktorer som kan bremse veksten, og fondet sier styrking av vaksineproduksjonen er første prioritet. Samtidig må landene sørge for at distribusjon av vaksinene, så de kommer innbyggerne til gode.

Europa ligger foran resten av verden i utrullingen av vaksinen, men enkelte land som Storbritannia har et stort forsprang på resten. Også USA har kommet betydelig lenger enn Europa.

Målrettede tiltak

I rapporten om Europas økonomiske utsikter, sier IMF at de som fastsetter politikken, må fortsette å støtte opp under gjenreisingen for å dempe den langvarige effekten på næringslivet og husholdningene.