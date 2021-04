NATO SOM KUNDE?: Forsvarets Forskningsinstitutt (FFI) er overbevist om at SoftOx' inhalasjonsløsning vil bidra til beskyttelse ved biologisk krigføring. Forskningsleder Øyvind Voie hevder FFI er nøytrale og at NATO derfor er en selvskreven kunde. Her norske NATO-soldater under øvelsen Precise Response i Canada 2019. Foto: Camilla Brevik / Forsvaret