Arctic Securities anbefaler doblingskandidat

Arctic Securities gjenopptar sin dekning av BerGenBio. Ifølge TDN Direkt har det resultert i en kjøpsanbefaling og et kursmål på 63 kroner. Mandag omsettes aksjen for 30,42 kroner, ned 3,4 prosent.

Tallknuserne mener en større sen-studie er nødvendig for å kunne søke om regulatorisk godkjennelse for bruk av deres bemcentinib i covid-19-studier. Dersom en slik sen-studie blir en suksess, ser Arctic muligheten for godkjennelse i 2022, noe som kan gi BerGenBio inntekter for videre pipeline-utvikling, ifølge TDN Direkt.

Arctic Securities skriver i analysen at bemcentinib også utforskes i flere andre sammenhenger, og at den har vist seg lovende i lungekreft, akutt myelogen leukemi (AML) og myelodysplastiske syndromer (MDS).

«Med flere kortsiktige triggere og avlesninger som kan gi ytterligere oppside, gjenopptar vi dekningen av BerGenBio med en kjøpsanbefaling og kursmål på 63 kroner», oppsummerer Arctic Securities, ifølge TDN Direkt.

Oppdatering

Mandag morgen la BerGenBio frem resultater fra fase-II utprøvningsstudier av bemcentinib i sykehusinnlagte covid-19-pasienter. Oppfølging dag 29 av siste rekrutterte pasient har nå skjedd i begge studiene, BGBC020 og ACCORD2-002, og bemcentinib skal ha blitt godt tolerert av pasientene.