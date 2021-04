Over 100 milliarder opp i røyk

Tobakksgiganter straffes hardt på børsene etter mandagens oppslag i Wall Street Journal om at Biden-administrasjonen vurderer et krav om å senke nikotininnholdet i alle sigaretter som selges i USA til «ikke-avhengighetsskapende» nivåer.

Biden-administrasjonen prøver å bestemme seg for om reduksjonen av nikotininnhold skal innføres i forbindelse med et forbud mot mentolsigaretter, eller som et separat forslag.

Altria utmerket seg ved å falle over 6 prosent på Wall Street mandag. Dette tilsvarer verdier for 6 milliarder dollar, eller nærmere 50 milliarder kroner. Aksjen fortsetter ned mer enn 2 prosent i tirsdagens førhandel.

Philip Morris falt 1,3 prosent på Wall Street mandag, et kursfall som reduserte markedsverdien med 1,9 milliarder dollar, eller nærmere 16 milliarder kroner. I tirsdagens førhandel går aksjen tilbake nye 0,6 prosent.

114 milliarder opp i røyk

I London faller British American Tobacco og Imperial Brands begge rundt 7 prosent.

Dermed har aksjeverdier for 4,6 milliarder pund, eller 53 milliarder kroner, gått opp i røyk for førstnevnte. I sistnevnte tilsvarer kursfallet verdier for rundt 950 millioner pund, eller drøyt 11 milliarder kroner.

Samlet har altså aksjeverdier for rundt 130 milliarder kroner forduftet for kvartetten.

«Forslaget kan massivt undergrave selskapenes langsiktige salgsutsikter. Endringene kommer på en tid der tobakksindustrien allerede sliter med etterspørselen», skriver Oanda-analytiker Sophie Griffiths i en oppdatering tirsdag.

Sterk vekst for e-sigaretter

Dagens tall fra Philip Morris viser riktignok at sigarettvolumet falt 7,3 prosent i første kvartal, men det ble motvirket av at volumet for e-sigarettproduktet IQOS steg nærmere 30 prosent til 21,7 milliarder enheter.

Philip Morris fikk i kvartalet et resultat etter skatt (justert for engangseffekter) på 1,57 dollar pr. aksje, også det opp nærmere 30 prosent fra samme periode i fjor.

Nettoinntektene steg fra 7.153 til 7.585 millioner dollar.

FactSet-konsensus pekte på forhånd mot 1,40 dollar i justert resultat pr. aksje av inntekter på 7.270 millioner dollar.

Rapporten her.