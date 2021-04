Gigantavtale ga milliardoverskudd

Vaccibody har publisert årsrapport for 2020, som viser et resultat etter skatt på 149,8 millioner dollar, cirka 1,25 milliarder kroner etter dagens vekslingskurs. Til sammenligning gikk vaksineteknologiselskapet med et underskudd på 13,7 millioner dollar året før.

Milliardoverskuddet kommer etter gigantavtalen med Genentech for kommersialisering av DNA-baserte, individualiserte neoantigenvaksiner til behandling av kreft, som ble kunngjort sent i fjor.

Kan få flere milliarder

Som følge av denne store avtalen bokførte Vaccibody 215,0 millioner dollar i inntekter i fjor. Samlet endte driftsinntektene på 215,7 millioner dollar, mot 1,4 millioner dollar i 2019.

Genentech-avtalen gjorde at Vaccibody hadde 183,9 millioner dollar i kontanter ved utgangen av 2020, mot 10,2 millioner dollar ett år tidligere.

Avtalen innebærer at Vaccibody senere kan motta 515 millioner dollar til, pluss royalties av fremtidige salg.

Samlede kostnader i fjor økte fra 15,4 til 37,4 millioner dollar, blant annet på grunn av planlagt oppbemanning fra 24 til 51 ansatte, forsknings- og utviklingsaktiviteter samt utgifter til konsulenter og juridisk bistand.

Vaccibody (Mill. USD) 2020 2019 Driftsinntekter 215,7 1,4 Driftsresultat 178,3 −13,9 Resultat før skatt 180,9 −13,7 Resultat etter skatt 149,8 −13,7 Startet i 2009 og holder til i Forskningsparken i Oslo.

Bygget på funn av Agnete Fredriksen i hennes doktoravhandling ved Rikshospitalet i Oslo.

Adm. direktør er Michael Engsig.

Teknologien baserer seg på neoantigener: Enhver person med kreft utvikler genmutasjoner i kreftvevet som er spesifikk for akkurat denne personen og denne kreftformen. Dette fører til dannelse av spesifikke antigener, kalt neoantigener.

2021-planer

Inneværende år er Vaccibodys primære mål å påbegynne den kliniske studien VB N-02 med VB10.NEO i samarbeid med Genentech. Selskapets plan er å komme i gang i første halvår. VB10.NEO er eksklusivt lisensiert til Genentech etter fjorårets store avtale, og testes i forbindelse kreft i lunge, urinvei, føflekk, hode og hals samt nyre.

Selskapet vil også komme med oppdatering om førkliniske data for VB10.COV2, en annengenerasjons covid-19-vaksine, som ifølge selskapet har vist lovende data.

Dessuten vil Vaccibody gjennomføre rekrutteringen av pasienter til den kliniske studien VB C-02, der VB10.16 skal benyttes i behandling av livmorhalskreft.

I tillegg har selskapet varslet at det vil utforske muligheten for notering i USA.

Ni ganger så mange aksjonærer

Forøvrig opplyser Vaccibody om sterk interesse fra investorer, og at antallet aksjonærer var økt til mer enn 4.300 pr. 1. april i år, mer enn ni ganger så mange som på samme tid i 2020.

Selskapets største aksjonær er Jan Haudemann-Andersen gjennom selskapet Datum, med 11,4 prosent av aksjene. Rasmussengruppen har 9,8 prosent.

Andre navn høyt på aksjonærlisten er Tore Aksel Voldberg med 3,2 prosent, øyelege Ole Morten Halvorsen med 2,9 prosent og Runar Vatne med 2,7 prosent.

Selskapet ble notert på Euronext Growth 7. oktober i fjor.