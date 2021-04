EU dropper 300 millioner doser fra Janssen og AstraZeneca – satser på Pfizer

Opsjonene som ifølge en høyt plassert EU-kilde nå blir liggende i skuffen, er en del av de eksisterende avtalene med de to vaksineprodusentene, skriver Reuters.

Dermed tar unionen enda et skritt vekk fra AstraZeneca, som har slitt med leveringsproblemer og etter hvert fått et anstrengt forhold til EU. Både AstraZenecas vaksine og Janssen-vaksinen knyttes også til alvorlige tilfeller av blodpropp.

I det siste har EU jobbet for å få flere vaksiner fra Pfizer/Biontech og satser dermed på såkalte mRNA-vaksiner, i stedet for vektorvaksinene fra de to andre produsentene.