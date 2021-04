India satte «verdensrekord» – én av fire fullvaksinert i USA

India nådde en dyster milepæl torsdag, etter at landets helsemyndigheter opplyste om hele 314.835 nye smittetilfeller det siste døgnet. Det er ny «verdensrekord».

Sykehus i de nordlige og vestlige delene av India, inklusive hovedstaden New Delhi, opplyser om at de bare har noen timer igjen av oksygen som kreves for å holde coronapasienter i live.

Ifølge den indiske regjeringens online database er mer enn to av tre sykehus fulle, og leger anbefaler pasienter om å holde seg hjemme.

– Systemet nærmer seg kollaps

– Situasjonen er veldig kritisk, sier Dr. Kirit Gadhvi, direktør for legeforeningen i den vestlige byen Ahmedabad til Reuters.

Krutika Kuppalli, assisterende professor på avdelingen for smittsomme sykdommer på Medical University of South Carolina i USA, skriver ifølge nyhetsbyrået på Twitter at Indias helsesystem er i ferd med å kollapse.

De seneste tallene fra indiske helsemyndigheter viser et totalt antall smittetilfeller på 15,93 millioner, og etter 2.104 dødsfall siste døgn er det totale antallet oppe i 184.657. Men eksperter frykter ifølge NTB at mørketallene er store.

24 prosent fullvaksinert i USA

Den tidligere «verdensrekorden» i daglige smittetilfeller hadde USA, med 297.430 på en dag i januar. Siden har tallene stupt, i takt med at president Joe Biden har fått fart på vaksineringen.

Tidligere denne uken annonserte USA at vaksinasjon er tilgjengelig for alle voksne. Nordeas coronabarometer viser (pr. 19. april) at 24 prosent av den amerikanske befolkningen har blitt fullvaksinert, mens over 60 prosent er vaksinert minst én gang.

Tall fra amerikanske CDC (Centers for Disease Control and Prevention) viser nå (pr. 21. april) at nesten 215,9 millioner vaksinedoser er administrert, mens antall distribuerte doser nærmer seg 278 millioner.