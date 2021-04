Rike land nekter å gi slipp på vaksinepatenter

Antallet smittede med coronaviruset i verden bikket torsdag 145 millioner, med rundt 3 millioner dødsfall knyttet til sykdommen. For seks måneder siden foreslo India og Sør-Afrika at de store legemiddelselskapene burde dele oppskriften på coronavaksinene med resten av verden – et forslag som nå er støttet av rundt 100 utviklingsland. Forslaget blokkeres fortsatt av rike land, inkludert Norge, i følge Leger uten grenser.

– Det handler om å redde liv, ikke beskytte systemer, sier Dr. Maria Guevera i Leger Uten Grenser til CNBC.

Forslaget skal diskuteres på Verdens Handelsorganisasjons (WTO) møte torsdag. Der skal de vurdere hvorvidt patentordningen rundt vaksiner midlertidig skal bortfalle. Det er vestens rike land i mot – USA, EU, Storbritannia, Japan, Canada, Brasil, Australia og Norge har over lengre tid motsatt seg en slik endring i patentloven.

– Farlig og kontraproduktivt

Interesseorganisasjonen for legemiddelindustrien stiller seg naturlig nok bak de rike landene. Organisasjonen advarer mot å utvanne nasjonalt og internasjonalt åndsverk.

– Det vil være farlig og kontraproduktivt, sa Thomas Cueni, sjef for International Federation of Pharmaceutical Manufacturers & Associations i en uttalelse sent i fjor. Cueni argumenterer for at man heller burde fokusere på vitenskap og innovasjon, i stedet for å «ødelegge systemet som støtter det».

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) uttalte i høst at forslaget var «svært vidtgående».

– Det er vanskelig å forutse konsekvensene et slikt bredt unntak ville ha. Regjeringen frykter at et slikt forslag kan virke mot sin hensikt, sa Søreide til Dagbladet i desember.

– Slutt med denne galskapen

Forskjellen i vaksineringsprosessen er stor. I vesten har i gjennomsnitt hvert fjerde menneske mottatt vaksine, mens i utviklingsland er det skarve 1 av 500 som har blitt vaksinert. Andrew Stroehlein, mediesjef for Human Rights Watch, har gått kraftig ut på Twitter og oppfordrer alle til å ta kontakt med sine tillitsvalgte.