Bedring for Vistin Pharma

I første kvartal 2021 omsatte Vistin Pharma for 70,8 millioner kroner, opp fra 61,4 millioner kroner i første kvartal 2020, en vekst på 15 prosent. Inntektene ble positivt påvirket av selskapet produktmiks og et gunstigere EUR/NOK-forhold sammenlignet med 2020.

Selskapet fikk et resultat før skatt på 11,3 millioner kroner, mot et negativt resultat på 167,7 millioner kroner for et år siden.

Vistin Pharma hadde, pr. 31. mars, en kontantbeholdning på 85 millioner kroner og ingen rentebærende gjeld.

På generalforsamlingen 20. mai vil det foreslås et utbytte på 0,5 kroner pr. aksje for 2020.

Vistin Pharma (Mill. kr) 1. kv./21 1. kv./20 Driftsinntekter 70,8 61,4 Driftsresultat 12,5 11,2 Resultat før skatt 11,3 -167,7 Resultat etter skatt 8,8 -130,8