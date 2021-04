Solskjær-satsing får grønt lys i Saudi-Arabia

INVESTOR: Akvakulturpartner, med Ole Gunnar Solskjær på eiersiden, kjøper aksjer i Aqua Bio Technology. Foto: Dreamstime

Aqua Bio Technology, der Ole Gunnar Solskjær er på vei inn på eiersiden, har fått grønt lys fra den saudiarabiske apotekkjeden Al Dawaa Pharmacies, opplyser selskapet.

Det betyr at Al Dawaa er klare for å ta inn hudpleieserien Moana Skincare til rundt 50 apoteker i Saudi-Arabia – med muligheter for ekspansjon til flere av kjedens totalt 800 utsalgssteder i landet.

I første omgang er det undertegnet en avtale om at Al Dawaa er selskapets foretrukne distributør for Moana Skincare i Saudi-Arabia. En distribusjonsavtale for hele Saudi-Arabia vil bli inngått når en godkjennelse fra saudiarabiske myndigheter foreligger.

Saudi-Arabia anses som det klart største markedet for skjønnhetsprodukter i Midtøsten, med en estimert årlig omsetning på 13 milliarder euro – rundt 130 milliarder kroner.

Solskjær-entré

Tidligere i april ble det kjent at Aqua Bio Technology ville gjennomføre en emisjon på 15 millioner kroner.

Bakgrunnen var at selskapet var blitt kontaktet av investeringsselskapet Akvakulturpartner, der Ole Gunnar Solskjær er blant aksjonærene, som ønsket å investere 8 millioner kroner i selskapet.

Andre eiere i Akvakulturpartner er Jim Solbakken, André Skarbø samt Atlantic Sapphire-gründerne Bjørn-Vegard Løvik og Johan E. Andreassen.

15. april opplyste Aqua Bio Technology at emisjonen var gjennomført, til en kurs på 11,45 kroner. Akvakulturpartner ble tildelt 698.690 aksjer i emisjonen.