Her er intensivavdelinger i ferd med å knele

Til tross for advarselen vil regjeringen ikke gi slipp på planen om å lempe på restriksjonene.

Ifølge Marcel Van de Auwera er personalet ved intensivavdelingene «utslitte og presset til langt forbi sine egne grenser».

Han sier også at de har jobbet 130 prosent den siste måneden, og at situasjonen kommer til å fortsette i to eller tre uker. Covid-pasienter opptar nå 900 av landets i alt 2.000 intensivsengeplasser.

Tyskland har tidligere tatt imot intensivpasienter fra Belgia og står nå klar til å gjøre det igjen.

Samtidig planlegges det for gjenåpning av blant annet restauranter og kafeer fra 8. mai, samtidig som det blir lov å samles opptil 50 personer på arrangementer utendørs.(©NTB)