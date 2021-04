Robert Steen etter ti døgn med under 200 smittede i Oslo: – Tredje bølge i ferd med å bli slått ned

Etter at 242 smittetilfeller ble registrert 13. april, har Oslo nå gått ti dager på rad med under 200 tilfeller. Det siste døgnet er det registrert 143 tilfeller.

– Jeg er veldig glad for at smittetallene synker, og at antall innleggelser på sykehusene er på vei ned. Det viser at tiltakene våre virker og at Oslo-folks innsats gir resultater. Sånn jeg vurderer situasjonen nå, så mener jeg at den tredje bølgen er i ferd med å bli slått ned, sier helsebyråd Robert Steen (Ap) til NTB.

– Dette gir god grunn til optimisme, sier assisterende helsedirektør Espen Nakstad til NTB.