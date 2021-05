Selskap ødela 15 millioner vaksinedoser – CEO solgte aksjer for 90 mill. før nyheten slapp

Emergent BioSolutions-aksjen har mer enn halvert børsverdien siden nyheten om at biotekselskapet ved et uhell hadde ødelagt 15 millioner Johnson & Johnson's coronavaksiner.

På det meste var aksjen omsatt for nær 135 dollar pr. aksje. I dag handles den til 64 dollar.

Johnson & Johnson annonserte 31. mars at det hadde oppstått problemer ved Emergents fabrikk i Baltimore, som ødela hele 15 millioner vaksiner. 16. april ble også produksjonen stanset, og aksjen falt ytterligere.

Selskapets konsernsjef Robert Kramer dumpet imidlertid nær 100.000 aksjer til en verdi av 11,1 millioner dollar – like over 92 millioner kroner – før nyheten ble kjent, og dermed også før aksjen begynte å dale.

Det viser oppdaterte dokumenter fra Securities and Exchange Commission (SEC).

Hadde Kramer holdt aksjene han solgte ville verdien på aksjene falt med rundt 5 million dollar – 42 millioner kroner.

Det var Washington Post som først meldte om det kontroversielle aksjesalget.

– Ikke ulovlig

«Mr. Kramer, ledelsen og styret har holdt den høyeste etiske standard og følger strenge lover og reguleringer. Enhver insinuering om lovbrudd mangler bevis og verdi», skriver Emergent i en uttalelse.

Ifølge selskapet ble aksjene solgt etter en plan Kramer la tilbake i november. En slik plan er normal for ledere som ønsker å selge aksjer på jevnlig basis uten at det skal bli stilt spørsmålstegn ved timing eller grunn for salget.

New York Times melder imidlertid tidligere i april at produksjonsproblemene kan spores helt tilbake til oktober, ifølge interne dokumenter fra selskapet.

Kramer har nå redusert sin eksponering mot eget selskap med rundt en tredel av aksjene og sitter igjen med rett over 160.000 aksjer.

Tabbesalg

Noe lignende skjedde i et annet biotekselskap, Moderna. Moderna har nå blitt en av hoveddistributørene for coronavaksine i hele verden, og aksjen har gått meget godt den siste tiden – 70 prosent opp i år og 250 prosent siste 12 måneder.

Finansdirektør og helsedirektør i Moderna solgte imidlertid aksjer til en verdi av 30 millioner dollar tilbake i mai i fjor, like etter aksjen klatret 30 prosent på positive nyheter.

Etter innsidesalget falt aksjen noe tilbake, men i dag ville samme aksjer doblet seg i verdi og være verdt 63,6 millioner dollar – 525 millioner kroner.