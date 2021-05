NÅ: Slik blir coronareglene i Oslo fremover

Byrådsleder Raymond Johansen orienterer om coronasituasjonen. Flere byråder er tilstede og tilgjengelig for å svare på spørsmål.

Slik har Oslo blitt gradvis mer og mer stengt siden september i fjor:

* 19. april: Elever på ungdomsskoler og videregående skoler får komme tilbake på skolen etter en måned med hjemmeundervisning.

* 14. april: Videreføring av forbudet mot mer enn to besøkende i private hjem. Rødt nivå i skoler og barnehager. Stengte innendørs fritidsaktiviteter for barn og unge. Stengte serveringssteder (med unntak av takeaway) og skjenkeforbud. Stengte butikker (unntatt dagligvarebutikker, vinmonopol og apotek). Stengte treningssentre, teatre og kinoer. Forbud mot arrangementer (med noen unntak, blant annet begravelser). Tiltakene gjelder foreløpig til 29. april.

* 17. mars: Forbud mot flere enn to besøkende i private hjem innføres. Ungdomsskoler og videregående skoler stenges, og det blir hjemmeskole for 5.–7. trinn i bydeler med høyt smittetrykk.

* 10. mars: Rødt nivå i alle skoler og barnehager innføres.

* 2. mars: Ny sosial nedstenging med stengte serveringssteder (unntatt takeaway). Det innføres rødt nivå på alle videregående skoler. Øvrige tiltak forlenges.

* 18. februar: Gradvis gjenåpning fortsetter med åpning for fritidsaktiviteter for ungdom til og med 19 år, samt at voksne skal kunne delta i organisert trening utendørs.

* 3. februar: Mindre lettelser i tiltakene. Fra rødt til gult nivå i barnehager og på barne- og ungdomsskoler. Det åpnes for fritidsaktiviteter og idrett for barn opp til ungdomsskolealder. Toppidretten får gjenoppta organisert aktivitet, og biblioteker, butikker (unntatt kjøpesentre) og serveringssteder åpnes.

* 25. januar: Ytterligere nedstenging. Butikker unntatt matbutikker, apotek og vinmonopol, serveringssteder, biblioteker o.l. stenges. Rødt nivå i barnehager og alle skoler. Universiteter og høyskoler stenges for studenter, undervisning skjer digitalt. All breddeidrett og fritidsaktiviteter for barn, ungdom og voksne stenges. Alle som har mulighet til hjemmekontor, må ha det.

* 10. november 2020: Sosial nedstenging. Alle sosiale samlinger utenfor private hjem forbys. I private hjem kan inntil ti personer samles. Alle fritidsaktiviteter for voksne stanses og alle treningssentre, svømmehaller, kinoer, teatre m.m. stenges. Biblioteker får holde åpent. Full skjenkestopp, men serveringssteder kan holde åpent uten alkoholservering.

* 27. oktober: Munnbindpåbud utvides til offentlig sted innendørs når meteren ikke kan opprettholdes. Utesteder må stanse innslipp kl. 22. Maks 20 personer på innendørs arrangementer uten faste seter. Maks ti personer kan samles privat.

* 29. september: Påbud om munnbind i kollektivtransporten. Forbud mot arrangementer med mer enn 50 deltakere uten faste sitteplasser. Skjenkestopp fra kl. 24. Begrensninger i breddeidrett for voksne. Maks 200 på utendørs arrangementer.