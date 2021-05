Flat vekst for Medistim i første kvartal

Medistim endte første kvartal med inntekter på 102,6 millioner kroner, en forsiktig nedgang fra 103,1 millioner i tilsvarende periode året før.

Første kvartal 2020 ble imidlertid et rekordkvartal for selskapet, som har sett en negativ vekst under coronapandemien. Inntektene på 102,6 millioner blir andre gang selskapet ender med en omsetning over 100 millioner.

Videre har kostnadskutt ført til et driftsresultat på 29,1 millioner, opp fra 24,8 millioner i tilsvarende kvartal året før.

Resultatet før skatt steg fra 27,5 millioner i 2020 til 27,9 millioner i 2021.

Medistim (Mill. kr) 1. kv./21 1. kv./20 Driftsinntekter 102,6 103,1 Driftsresultat 29,1 24,8 Resultat før skatt 27,9 27,5 Resultat etter skatt 21,8 21,1