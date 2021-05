I innkallingen til generalforsamlingen foreslår ArcticZymes Technologies å utstede nesten 1,84 millioner nye aksjer til minoritetsaksjonærene i ArcticZymes AS for å få 100 prosent eierandel i ArcticZymes AS.

ArcticZymes Technologies har nå en eierandel på 96 prosent i ArcticZymes AS. Resterende aksjer eies likt mellom minoritetsaksjonærene AOS Holding AS, NPW Invest AS og TØJ Holding AS.

Generalforsamlingen finner sted 20. mai.