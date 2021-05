Første pasient ombord i USA

Første amerikanske pasient er rekruttert til fimaChem-studien «Release», opplyser PCI Biotech i en melding.

Release-studien gjelder selskapets hovedsatsing, fimaChem, i behandling av gallegangskreft.

Med første pasient på plass i USA, har PCI Biotech kommet i gang med rekrutteringen på alle kontinenter – i Europa, USA og Asia.

– Det er betryggende å se screeningaktiviteten og rekrutteringen ta seg opp på tvers av Release-studiens geografier, til tross for at covid-19 fortsatt har en innvirkning på helsesystemene, sier PCI Biotech-sjef Per Walday i meldingen, som kom sent fredag.

Must og statistiker er størst

Tidligere fredag var PCI Biotech-aksjen blitt handlet ned 1,3 prosent til 23,78 kroner på Oslo Børs. Siden årsskiftet er aksjen ned 15 prosent – og det seneste året er den ned nær 60 prosent, hovedsakelig tynget av den negative AstraZeneca-meldingen i oktober.

Aksjen har vært med i Investtechs «hold-deg-unna-portefølje» siden midten av april.

Største aksjonær i selskapet er Fondsavanse, som kontrolleres av Erik Must og familien, med 10,1 prosent av aksjene. Statistiker Kjetil Myrlid Aasen, som tjente seg rik på Melin Medical, er nest største aksjonær med 6,7 prosent.

7. mai kommer PCI Biotech med sin rapport for første kvartal 2021.

Foreløpige data neste år

Tidligere i år implementerte PCI Biotech en protokollendring for å utvide studiens pasientpopulasjon. Alle selskapets studielokasjoner skulle operere under den endrede protokollen.

Dette, sammen med åpning av flere lokasjoner i Asia, førte til en økning innen screening og påmelding til kreftstudien, ifølge selskapet.

Tidligere har selskapet kommunisert at det regner med å ha klar en foreløpig analyse fra studien mellom andre halvår 2022 og første halvår 2023.

– Stort, udekket behov

– Vi fokuserer på en optimal utførelse av Release-studien, for å bringe et nytt behandlingsalternativ til en pasientgruppe med et stort, udekket medisinsk behov, sier PCI-sjef Walday i fredagens melding.

Gallegangskreft er en diagnose som typisk stilles sent, og prognosene er derfor alvorlige i mange tilfeller, ifølge NHI.

Det er en sjelden sykdom – den utgjør rundt 3 prosent av alle kreftformer i fordøyelsessystemet – og anses for å være blant de mest dødelige kreftformene.

I Norge registreres det rundt 20–30 nye tilfeller hvert år, ifølge Store medisinske leksikon.