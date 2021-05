Supersuksess for Ferds vaksine-startup

– Utgangspunktet for Helseapps var at vi ønsket et verktøy for å styrke kommunikasjonen mellom lege og pasient. Vi opplevde at de digitale løsninger som fantes da ikke ivaretok de økende behovene som ble pålagt fastlegene, sier Marius Christensen, daglig leder i Helseapps.

Helseapps ble startet i 2014 med det formål å skape Helseboka. Det er en digital plattform som både lover enkel kommunikasjon med helsevesenet og å sikre brukerne kontroll over egne helseopplysninger.

Selskapet ble startet av Christensen og Anders Stormo, som nå er teknologiansvarlig i selskapet. Da de startet Helseapps jobbet de med selskapet i ledige stunder mens de ved siden av jobbet fullt som leger og spesialister i allmennmedisin.

– Ofte kom pasienter for sent til legetimen, og andre ganger hadde de ikke behøvd å komme. Vi ønsket å lage et felles system som gjorde at leger og pasienter spilte på lag og eide både helsedata og kommunikasjon sammen, opplyser Christensen.

Varsler om coronavaksine

Løsningen er webbasert, og er i prinsippet bygget opp som en app. Selskapet holder til i Harstad, har 13 ansatte og syv konsulenter i Danmark.

Gründerne ble frikjøpt og kunne gå inn i selskapet på heltid da Fürst kom inn på eiersiden i 2018.

Fürst er et privateiet medisinsk laboratorium som Andresen-familiens investeringsselskap Ferd eier 40 prosent av.

– Vi var kommet brukbart inn på markedet før covid-19 kom. Da hadde vi egentlig bygget opp et journalsystem som fungerte fint for det som skulle vise seg å bli helsevesenets behov for timebestilling og kommunikasjon, sier Christensen.

– Én av tjenestene som virkelig har skutt fart er pandemiløsningen. I løpet av tre-fire måneder onboardet vi over 6.000 helsepersonell, og vi dekker over 3 millioner innbyggere med digitale tjenester for covid-19 testing og -vaksinasjon, legger han til.