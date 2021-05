Pfizer forventer å selge vaksiner for 26 milliarder dollar i år

Den nye prognosen, som tilsvarer salg for rundt 216 milliarder kroner, er basert på avtaler som er inngått med myndigheter verden over om vaksineleveranser, skriver det amerikanske selskapet i kvartalsrapporten som ble lagt fram tirsdag.

Selskapet har som mål å levere 1,6 milliarder doser av vaksinen, som er utviklet i samarbeid med tyske Biontech. De to selskapene deler kostnadene og inntektene knyttet til vaksinen likt.

Vil tjene på vaksine

Mens enkelte vaksineprodusenter, som Johnson & Johnson, selger sine vaksiner til kostpris så lenge pandemien pågår, vil Pfizer tjene penger på sin vaksine, skriver Reuters.

– Jeg er ekstremt stolt av hvordan vi har begynt 2021, med sterke økonomiske resultater i første kvartal. Selv når vi ser bort fra veksten som skyldes den nye vaksinen, øker inntektene fra driften med 8 prosent, i tråd med målet om 6 prosent årlig vekst fram til 2025, sier konsernsjef Albert Bourla.

– I tillegg har vi nådd kliniske, regulatoriske og kommersielle milepæler i hele vår portefølje, samtidig som vi har økt forsyningen av den sårt tiltrengte koronavaksinen.

Kraftig vekst med vaksine

Pfizer hadde inntekter på 14,6 milliarder dollar i årets tre første måneder, opp fra 10,1 milliarder i samme periode i fjor. Det gir en vekst på 42 prosent.

Selskapet fikk et overskudd før skatt på 5,7 milliarder dollar og en bunnlinje som viser 4,9 milliarder i pluss. For et år siden var det tallet 3,4 milliarder.