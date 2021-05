Aksjeopprører ga blaffen i karantene

– Ja, jeg er dobbeltvaksinert, så jeg anser karantene som et feilgrep, men jeg er klar over reglene, sier John Afseth.

Tirsdag avholdt Euronext Growth-noterte Gentian Diagnostics generalforsamling i Moss. Aksjonær og tidligere styreleder John Afseth ønsket å gjøre comeback i styret, men flertallet i valgkomiteen støttet ikke hans kandidatur. Dog fikk gründer Erling Sundrehagen protokollført dissens på innstillingen i det han ønsket Afseth tilbake.

Afseth møtte på generalforsamlingen for å fremme eget kandidatur. Derfor tok han turen opp fra Frankrike, gjennom Sverige og rett til generalforsamling i Moss. Den lovpålagte karantenen for utenlandsreisende ble ikke gjennomført.

– Jeg var ikke farlig

– Jeg ga beskjed dagen før at jeg ville komme, og jeg fikk beskjed om at jeg ville få et separat rom, men det var ikke separat rom der, og jeg satt derfor med munnbind og flere meters avstand til de andre, sier Afseth.

Dog innrømmer Afseth at det var selskapet som tok opp temaet, og ikke ham selv.

– Rett skal være rett, det var finansdirektøren som ringte meg og spurte hvordan vi skal ordne dette. Jeg sa jeg var klar over poenget hans, og at jeg ikke ville komme hvis jeg ikke fikk lov. Men når det er slik at det opplagt er en feil med en regel, mener jeg det bør være rom for å tenke selv.

– Generalforsamlingen ble avholdt i et stort møterom med fem personer rundt et bord det kunne være 20. Jeg var den først som tok dette på møtet, og vi ble enige om fremgangsmåten. Jeg fremla mitt budskap og gikk.

– Men at det oppleves kritikkverdig må jeg bøye meg for. Regler er jo regler som skal respekteres, men at jeg satte noen i fare, det gjorde jeg ikke som dobbelt vaksinert med god tid etter andre vaksine. Jeg var ikke farlig hverken for meg selv eller andre.

– Tullete regler

– Jeg er fullstendig klar over reglene, men når de er så tullete at fullt vaksinerte mennesker skal være i karantene, hvordan kan man da åpne samfunnet igjen? Det må være rom for sunt vett, sier Afseth.

– Har du gått i karantene etter generalforsamlingen?

– Nei, jeg har ikke gjort det. Jeg bedriver moderat aktivitet, kaller ikke inn til store møter og den slags.

– Hvorfor deltok du ikke på video i stedet?

– Finansdirektøren sa at de skulle få til noe, eventuelt på Teams, men det hadde de ikke gjort.

– Jeg tenker fra Frankrike slik at du hadde sluppet reise og karantene?

– De tilbød ikke aktiv deltagelse, kun lyttemodus.

– Du har kritisert Gentian-sjefen for å sitte på hjemmekontor i Tyskland i stedet for å være på jobb i Moss.

– Ja jeg hadde tatt av meg hatten hvis sjefen hadde innfunnet seg på jobb. Det har nå gått 14 måneder. Det er 420 dager, og hun kunne vært på kontoret i 410 av dem ettersom hun har bolig i Moss, sier Afseth.