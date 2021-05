Peloton tilbakekaller 125.000 tredemøller etter dødsfall

Det skjer i samarbeid med den amerikanske kommisjonen for produktsikkerhet (CPSC) etter flere rapporter om skader og et dødsfall. Verdien av Peloton-aksjen har i løpet av dagen falt over 14 prosent og ligger på det laveste nivået siden september i fjor.

Selskapet anbefaler alle som har kjøpt tredemøllemodellene Tread og Tread+ om å umiddelbart slutte å bruke produktene og kontakte Peloton for å få refundert kjøpet sitt. Selskapet anslår at det gjelder rundt 125.000 tredemøller.

Problemet med produktet er at det er fare for at skjermen skal løsne og falle av under bruk. CPSC meldte at de har mottatt 18 rapporter om at skjermen løsner og seks rapporter om at den faller helt av.

Etter det kom frem at et barn døde som følge av en hendelse som involverte produktet, advarte CPSC i April mot å bruke tredemøllene fra Peloton. Selskapet slo på det tidspunktet tilbake mot anbefalingen og mente produktene var trygge å bruke, så lenge man holdt barn og kjæledyr ble holdt borte mens produktet var i bruk.

I dag har derimot selskapet endret oppfatning og annonserte at de tilbyr alle kunder refusjon for kjøp av møllene.