Ingen inntekter – men taper mindre

Kreftselskapet Targovax tapte 22,5 millioner kroner i første kvartal, mot et underskudd på cirka 26 millioner i tilsvarende periode i fjor.

Selskapet hadde ingen inntekter i perioden, men reduserte driftskostnadene med rundt 6,5 millioner. Finansinntektene gikk imidlertid også tilbake, med nær 3 millioner.

Kontantbeholdningen ved utgangen av kvartalet var 95 millioner kroner, mot 122 millioner ved nyttår og 78 millioner ved utgangen av tredje kvartal i fjor.

Targovax (Mill. kr) 1. kv./21 1. kv./20 Driftsinntekter 0,0 0,3 Driftsresultat -23,0 -29,3 Resultat før skatt -22,5 -26,0 Resultat etter skatt -22,5 -25,9

– Ny og spennende fase

– Targovax er i begynnelsen av en ny og spennende utviklingsfase. Basert på imponerende, kliniske data fra studier med ONCOS-102, er vår hovedprioritet å starte en ny studie på pasienter med føflekkreft, såkalt «PD1 refractory melanoma», sier Targovax-sjef Øystein Soug i en kommentar til torsdagens kvartalstall.

Han presiserer at det er viktig at Targovax gjør dette riktig, og at selskapet diskuterer sin strategi med amerikanske legemiddelmyndigheter (FDA), ettersom målet med denne studien er å støtte en raskere godkjenning av behandlingen.

– Basert på styrken og bredden av våre kliniske data og immundata, mener vi at teknologien vår kan anvendes bredere. Vi ser for oss flere utvidelsesmuligheter i andre indikasjoner enn melanom, med andre nye kombinasjoner, og for neste generasjon produkter, sier Soug.

Se selskapets kvartalspresentasjon her.